T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brennan: El Kaide'yi hedef almaya devam edeceğiz WASHINGTON (A.A)

17 Eylül 2011 12:23

-Brennan: El Kaide'yi hedef almaya devam edeceğiz  WASHINGTON (A.A) - 17.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele başdanışmanı John Brennan, ABD'nin, dünyanın neresinde olursa olsun, El Kaide'yi hedef almaya devam edeceğini söyledi. Brennan, Harvard Hukuk Okulu'nda verdiği konferansta, uluslararası yasalara göre ABD'nin, kendisine yakın tehdit oluşturduğunu düşündüğü şüphelilere karşı nerede olurlarsa olsunlar önleyici eyleme geçerek kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirtti. Brennan, "Diğer hükümetlerin gerekli adımları kendileri atamadığı ya da atmada isteksiz kaldığı durumlarda tek taraflı eyleme geçme hakkını saklı tutuyoruz" dedi. Yine de bunun, ABD'nin "ne zaman ve nerede isterse" askeri güç kullanabileceği anlamına gelmediğini ifade eden Brennan, "Bir devletin egemenliğine saygı ve savaş yasaları da dahil olmak üzere, uluslararası hukuki prensiplerin, tek taraflı harekete geçme yeteneğimize önemli kısıtlamalar getiriyor" diye konuştu. Brennan, ABD'nin, Yemen'de yaptığı gibi, hedeflerin saklandığı ülkelerin hükümetleriyle birlikte çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24