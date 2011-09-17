-Brennan: El Kaide'yi hedef almaya devam edeceğiz WASHINGTON (A.A) - 17.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele başdanışmanı John Brennan, ABD'nin, dünyanın neresinde olursa olsun, El Kaide'yi hedef almaya devam edeceğini söyledi. Brennan, Harvard Hukuk Okulu'nda verdiği konferansta, uluslararası yasalara göre ABD'nin, kendisine yakın tehdit oluşturduğunu düşündüğü şüphelilere karşı nerede olurlarsa olsunlar önleyici eyleme geçerek kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirtti. Brennan, "Diğer hükümetlerin gerekli adımları kendileri atamadığı ya da atmada isteksiz kaldığı durumlarda tek taraflı eyleme geçme hakkını saklı tutuyoruz" dedi. Yine de bunun, ABD'nin "ne zaman ve nerede isterse" askeri güç kullanabileceği anlamına gelmediğini ifade eden Brennan, "Bir devletin egemenliğine saygı ve savaş yasaları da dahil olmak üzere, uluslararası hukuki prensiplerin, tek taraflı harekete geçme yeteneğimize önemli kısıtlamalar getiriyor" diye konuştu. Brennan, ABD'nin, Yemen'de yaptığı gibi, hedeflerin saklandığı ülkelerin hükümetleriyle birlikte çalışmayı tercih ettiğini kaydetti.