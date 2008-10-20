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Spor

Bremen'de Jensen yok

Werder Bremen'in orta saha oyuncusu Daniel Jensen, Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos FC ile yapılacak maçta oynamıyor

20 Ekim 2008 03:00


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'in orta saha oyuncusu Daniel Jensen, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos FC ile yapılacak maça, sakatlığı nedeniyle çıkamayacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda mücadele eden Werder Bremen'in Danimarkalı oyuncusu Jensen, aşil tendonundan sakatlanması nedeniyle Panathinaikos FC karşılaşmasında yer alamayacak.

Bundesliga takımının teknik direktörü Thomas Schaaf, 29 yaşındaki oyuncunun, sezon başlamadan önce sakatlandığını, Almanya liginde BV Borussia Dortmund ile 3-3 berabere biten maçta da bu sorununun nüksettiğini belirtti.

Danimarka Milli Futbol Takımı'nın da oyuncusu olan Jensen, B 93 kulübünde başladığı futbol hayatına, SC Heerenveen ve Real Murcia takımlarında devam etti. Jensen, 4 yıldır Werder Bremen'de top koşturuyor. 2 puanla (B) Grubu'nda 3. sırada bulunan Werder Bremen, grubun sonuncusu Panathinaikos FC ile ile 22 Ekim Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

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