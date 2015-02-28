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Dünya
Deutsche Welle

Bremen'de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Olası bir İslamcı saldırı tehdidiyle ilgili uyarıların ardından Bremen polisi güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

28 Şubat 2015 15:46


Bremen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu bağlamda özellikle kamuya açık yerlerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi. Açıklamada Bremen polisinin söz konusu duruma uygun tedbirleri aldığı belirtildi.

Olası bir saldırı tehdidiyle ilgili uyarıların cuma akşamı Bremen Eyaleti’nin güvenlik makamları tarafından yapıldığı kaydedildi. "Uyarıda "Olası İslamcı aktivitelerden" bahsedilirken konuyla ilgili detaylı bilgi ise verilmedi.

Spiegel Online'ın haberine göre uyarıların kaynağında istihbarat birimlerinin elde ettiği bir takım bilgiler yer alıyor. Haberde bunun üzerine cuma akşamı Bremen'de "Gold" adlı özer bir komisyon kurulduğu kaydediliyor. Olayla ilgili olarak en az iki kişinin de izlendiği belirtiliyor.

Bremen Radyosu ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (NDR) haberlerine göre Katedral ve Belediye Binası önüne polis ekipleri yerleştirildi. Yahudilere ait kuruluşların güvenliğini artırmak için de makineli tüfek taşıyan polis memurları gönderildiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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