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Spor

Bremen şokta!..

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. Hafta maçında Werder Bremen kendi sahasında Panathinaikos'a 3-0 mağlup oldu.

05 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. Hafta maçında Werder Bremen kendi sahasında Panathinaikos'a 3-0 mağlup oldu.

Weser Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Evagelos Mantzios 70. dakikada Karagounis ve 83. dakikada Tziolis kaydetti.

Werder Bremen kendi evinde aldığı bu şok mağlubiyetle gruplardaki ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. Panathinaikos ise B Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde etti ve 4 puanla üçüncü sıraya yükselerek Werder Bremen'i son sıraya itti.





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