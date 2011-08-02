-BREIVIK'İN OYUNLARI PİYASADAN KALDIRILDI OSLO (A.A) - 02.08.2011 - Norveç'te 22 Temmuz'da 77 kişinin öldüğü saldırıların faili Anders Behring Breivik'in sevdiği ve hazırlıklarında yararlandığı video oyunları piyasadan kaldırıldı. Norveç'in en büyük kooperatif mağazalar zinciri olan Coop Norge'un yöneticileri, bazı oyun tutkunlarının onaylamadığı bu kararı, aşırı sağcı Breivik tarafından düzenlenen çifte saldırıda hayatını kaybeden 77 kurbanın anısına saygı için aldıklarını belirttiler. Norveçli aşırı sağcı Breivik, 1500 sayfalık manifestosunda, aralarında "World of Warcraft" ve "Call of Duty - Modern Warfare"in bulunduğu bazı oyunları düzenli oynadığını ve bunlardan özellikle "çok kültürlülüğü" hedefleyen eylemlerine hazırlık amacıyla faydalandığını yazmıştı. Ülke çapında 900 mağazası bulunan Coop Norge zincirinin 1,2 milyon üyesi bulunuyor. Norveç medyasındaki haberlere göre, "film, müzik ve video satışında lider" Platekompaniet şirketi de şiddet içeren bazı oyunları raflarından kaldırdı.