-BREİVİK'İN AVUKATI İŞÇİ PARTİSİ ÜYESİ OSLO (A.A) - 26.07.2011 - Norveç'te 76 kişinin ölümüne neden olan bombalı ve silahlı saldırıların failinin avukatı Geir Lippestad'ın İşçi Partisi üyesi olduğu açıklandı. Lippestad, müvekkilinin "ölü sayısının ve kamuoyunun hislerinin farkında olmadığını" söyledi. Katliam sanığının avukatı Lippestad, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinin saldırganı görme talebinde bulunmadığını belirtirken, "çok soğuk" bir kişi diye nitelediği müvekkili için "Bütün bu durumun akli dengesinin yerinde olmadığına işaret ettiğini" ifade etti, ancak "delirdiği yolunda savunma yapacağını söylemek için ise çok erken olduğunu" kaydetti. Avukat, köktenci olmayanlara karşı nefret duyguları sergileyen müvekkilinin katliam sırasında ise daha erken durdurulacağını umduğunu ifade ederek, "Daha erken durdurulmadığına şaşkın" dedi. -"İSLAM KARŞITI ŞEBEKENİN ÜYESİ" Avukatın açıklamasına göre, başkent Oslo'daki bombalı saldırı ile Ütöya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampına silahlı saldırı düzenlediğini itiraf eden Anders Behring Breivik, İslam karşıtı bir şebekenin parçası olduğunu ve bu şebekenin Norveç'te iki, yurt dışında birkaç örgütü bulunduğunu da söyledi. Norveç polisi ile araştırmacıların şüpheyle yaklaştıklarını belirttikleri bu iddialarla ilgili avukat, "Norveç'te iki, birkaç tane de yurt dışında hücre bulunduğundan bahsediyor" dedi. Avukat Lippestad, zanlının ilk kez hakim karşına çıkarıldığı dünkü duruşmasının ise diğer hücrelere mesaj gönderiyor olabileceği endişesiyle bitirildiğini de söyledi. İşçi Partisi üyesi olduğu açıklanan avukat, gazetecilere açıklamasında, "Hukuk istemi çok önemli, bu işi birileri yapmalı" dedi.