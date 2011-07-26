-BREIVIK: EN İYİ ÜLKE JAPONYA TOKYO (A.A) - 26.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya adasındaki saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik (32), internetteki 1500 sayfalık günlüğünde, Japonya'yı "model" ülke olarak tanımlıyor. İngiliz Reuters ajansının Japon ulusal ajansı Kyodo'ya dayandırdığı haberine göre, Breivik, Japonya'yı, ülkeye farklı kültürlerden insan akımını engelleyen, Müslümanların göç etmesine izin vermeyen ülke olarak vurguluyor. Breivik, eski Japon Başbakanı Taro Aso'yu ise göklere çıkarıyor. Aso, "Tek millet, tek uygarlık, tek dil, tek kültür ve tek ırk"ın önemine yönelik görüşleriyle biliniyor. Breivik, az yabancı barındıran Güney Kore'yi de günlüğünde övüyor.