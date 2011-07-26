T24 LogoT24 Logo
Dünya

BREIVIK: EN İYİ ÜLKE JAPONYA  TOKYO (A.A)

26 Temmuz 2011 17:13

-BREIVIK: EN İYİ ÜLKE JAPONYA  TOKYO (A.A) - 26.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya adasındaki saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik (32), internetteki 1500 sayfalık günlüğünde, Japonya'yı "model" ülke olarak tanımlıyor. İngiliz Reuters ajansının Japon ulusal ajansı Kyodo'ya dayandırdığı haberine göre, Breivik, Japonya'yı, ülkeye farklı kültürlerden insan akımını engelleyen, Müslümanların göç etmesine izin vermeyen ülke olarak vurguluyor. Breivik, eski Japon Başbakanı Taro Aso'yu ise göklere çıkarıyor. Aso, "Tek millet, tek uygarlık, tek dil, tek kültür ve tek ırk"ın önemine yönelik görüşleriyle biliniyor. Breivik, az yabancı barındıran Güney Kore'yi de günlüğünde övüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24