-BREGA'DA 127 MUHALİF YARALANDI MİSRATA (A.A) - 17.07.2011 - Libyalı muhaliflerin geri almak için bu akşam girdiği Brega kentinde şiddetli çatışmalar olduğu bildirildi. Muhaliflerin Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Abdurrahman Busim, Brega'dan gelen haberlerde, kentte Kaddafi güçleriyle sokak savaşlarının devam ettiğinin bildirildiğini, muhaliflerden 127 kişinin yaralandığını öğrendiklerini söyledi. Stratejik bir petrol terminalinin bulunduğu Brega kenti başkent Trablus'un 750 kilometre doğusunda yer alıyor. Muhaliflerin Brega'ya saldırması, birkaç haftalık durgunluğun ardından muhalefetin yönünü tekrar batıya doğru çevirdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Libya'da isyanın başladığı Şubat ayından beri Brega, birkaç kez taraflar arasında el değiştirmişti. Muhalifler dün gece, bir keşif birimini saldırıya hazırlık için Brega'ya gönderdiklerini açıklamıştı. NATO savaş uçaklarının Cuma günü Brega yakınlarındaki Kaddafi askerlerini hedef alan saldırısında biri tank olmak üzere 5 zırhlı araç ve 2 roket rampası vurulmuştu.