'Breaking Bad' korsan paylaşım rekoru kırdı

ABD’nin en beğenilen televizyon dizilerinden ‘Breaking Bad’, dünya genelinde korsan paylaşım rekoru kırdı.

Dizinin beşinci ve son sezonuna ait ikinci bölüm, dün ABD’de yayınlandıktan saatler sonra BitTorrent sitelerinde indirilme çılgınlığı yaşanmasına neden oldu.

Dizinin yeni bölümü, 12 saatte 500 bin kişi tarafından indirildi.



Telif hakkı yasalarını ihlal eden korsan paylaşıma karşı verilen uluslararası çaptaki mücadele devam etse de, dünya genelinde yüz milyonlar BitTorrent sitelerinde paylaşım yapmayı tercih ediyor.

ABD’nin en popüler dizilerinden biri olan Breaking Bad’in son sezonuna ait yeni bölüm, ABD’de yayınlandıktan kısa süre sonra Avustralya’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkede binlerce internet kullanıcısı tarafından indirildi.

Torrent Freak sitesinin haberine göre, beşinci sezonun ikinci bölümüne ait olan yasa dışı kopya, orijinali yayınlandıktan birkaç saat sonra internette belirdi ve 80 bin kişi tarafından paylaşılmaya başlandı.

12 saat içinde, dünya genelinde 12 milyon internet kullanıcısı dizinin en yeni bölümünü indirmişti.

Beaking Bad bölümleri, geçtiğimiz yıl BitTorrent sitelerinde toplam 2 milyar 580 milyon kez indirildi.



Televizyonu bekleyemediler



Torrent Freak sitesinin verilerine göre, Breaking Bad’in yeni bölümünü en çok indiren ülke, kullanıcıların yüzde 16.1’ini barındıran Avustralya.

ABD ve Kanada ise sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9.6 ile Avustralya’yı takip etti.

İngiltere’de, Netflix online video hizmetinden yararlananlar diziyi ABD’den saatler sonra izleme şansına sahipti. Yine de İngilizler yüzde 8.5 ile dördüncü sıraya yerleşti.

Dizinin saatler sonra televizyonda gösterime sunulduğu Hollanda’da kullanıcılar televizyonu beklemek yerine BitTorrent sitelerine başvurmayı tercih etti. Hollanda yüzde 2.8 ile en çok paylaşım yapılan beşinci ülke oldu.