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Spor

Bravo Kaan Tayla!

18 Mayıs 2009 20:37


Charlotte'ta yapılan yüzme yarışlarında Kaan Tayla 50 metre serbestte 5. olurken yarı final derecesiyle Michael Phelps'i geride bıraktı


ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenen uluslararası yüzme yarışlarında Kaan Tayla 50 metre serbestte 5. sırayı elde etti. Tayla, yarı finalde 14 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Michael Phelps'ten daha iyi bir derece yaptı.

ABD'de öğrenimini sürdüren Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Tayla, 50 metre serbestte finale kalmayı başardı. Kaan Tayla 5. en iyi dereceyi yaparken, Phelps 8. sırada yer aldı. Ancak Birleşik Amerikalı sporcu, finale katılmadı. Finalde dünya rekortmeni Fransız Frederic Bousquet 21.33'le ilk sırayı elde ederken Tayla 22.70'le beşinci oldu.

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