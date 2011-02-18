-BRAILLE İLE YAZILMIŞ DÜNYANIN İLK KUR'AN MEALİ ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - ABD'deki çeşitli üniversitelerde uzun yıllar hocalık yapan Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu, görme engelliler için ''Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim Meali''ne imza attı. Bugüne kadar ODTÜ ve TÜBİTAK'ın yanı sıra ABD'deki çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak ders veren Prof. Dr. Uzunoğlu, 46 yıllık meslek yaşamı boyunca 34 kitap kaleme aldı. 27 yaşında akademik kariyerinin zirvesine çıkan Uzunoğlu, 26 yaşında profesör unvanı alan Oktay Sinanoğlu'nun ardından Türkiye'nin en genç ikinci profesörü oldu. Prof Dr. Uzunoğlu, ABD'de bulunduğu sırada misyonerlerden Hristiyanlığı seçmesi yönünde baskılar gördüğünü ifade ederek, ''Bunun üzerine ben de İslam'ı yaymak için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. O dönemde İngilizce yazılmış Kur'an-ı Kerim meali neredeyse yok denecek kadar azdı. Yazılanlar da 16. asır klasik kilise İngilizcesi'yle yazılan meallerdi'' dedi. Yaptığı çalışmalarla modern İngilizce'yle yazılmış bir Kur'an-ı Kerim meali hazırladığını dile getiren Uzunoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu meali şu an ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton'a, Türkiye'ye geldiğinde bizzat kendim verdim. Daha sonra eski ABD Başkanı Bill Clinton'a da takdim. Bunların dışında İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama gibi 47 ülkenin devlet başkanına yolladım. Obama meali aldığında henüz senatördü. Hillary Clinton ise bir süre sonra bana mektup yazdı. Mektubunda, 'Bu kitabı ömür boyu kutsal tutacağını, Türkiye'de kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı çok mutlu olduğunu' yazmış. Tabii bende gösterdiği ilgiden dolayı çok sevindim.'' -BRAİLLE ALFABESİYLE İNGİLİZCE KUR'AN MEALİ İngilizceyi henüz 11 yaşındayken memleketi Kütahya'da öğrendiğini belirten Nurettin Uzunoğlu, bunda o zamanlar Balıkesir'de, Eskişehir'de ve Kütahya'da havalimanı inşaatlarında görev yapan yabancıların önemli rolü olduğunu anlattı. Onların sayesinde daha çocuk yaşlarda akıcı bir İngilizce'ye sahip olduğunu ifade eden Uzunoğlu, yabancı dil öğrenme merakının o günlerden geldiğini ve bu sayede 9 dil öğrendiğini belirtti. Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim meali hazırlama fikrinin Müslüman olan Amerikalı bir görme engelliye ait olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzunoğlu, ''Onunla konuştuğumda çok akıllı biri olduğunu fark ettim. İslam'ı öğrenme konusunda çok istekliydi ve benden Braille alfabesiyle yazılmış kaynaklar istiyordu. İşte o zaman görme özürlüler için meal hazırlamaya karar verdim'' diye konuştu. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nde idareci olarak görev yapan Fatih İmdat ve beraberindeki bir ekipten yardım aldığını anlatan Nurettin Uzunoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Dünyada ilk ve tek olan bu meali hep birlikte tamamladık. 8 cilt ve 2 bin sayfadan oluşan görme özürlüler için hazırladığımız İngilizce Kur'an mealini 10 kişilik bir ekiple 7 ayda hazırladık ve hiç birimiz bundan maddi bir çıkar beklemedik. Oldukça maliyetli olan bu kitabın baskısını gerçekleştiren Ankara'daki bir matbaanın sahipleri de tek kuruş ücret almadı. Herkes Allah rızası için çalıştı. Şimdi en büyük hayalim bu eserin tüm ülkelerin kütüphanelerinde yerini alarak dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca görme engellinin yaşamına ışık tutması ve İslamla tanışmaları. Sadece maliyetini karşılamaları kaydıyla kitabı tüm ülkelerin büyük kütüphanelerine göndermek istiyorum.''