-BRAİLLE ALFABELİ İLK TELEFON FATURASI TESLİM EDİLDİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de 8,5 milyon vatandaşın engelli olduğunu belirterek, ''Geriye kalan büyük kısım da engelli olmaya aday. Hepimize düşen sorunluluklar var. Önce zihinlerdeki engelleri sonra da fiziksel engelleri ortadan kaldıracağız'' dedi. Bakan Yıldırım, Türk Telekom A.Ş'nin görme engelli vatandaşlara yönelik başlattığı uygulama kapsamında Braille alfabeli ilk telefon faturasını Aydınlıkevler'de oturan Huri Kaşıkçı'ya evinde teslim etti. Yıldırım'a ziyarette, Bakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürü Kamil Gökhan Bozkurt da eşlik etti. Yıldırım ve Semiha Yıldırım, Kaşıkçı'ya çiçek verdi. Kaşıkçı'nın öğretmen olduğunu belirtmesi üzerine, Semiha Yıldırım kendisinin de öğretmen emeklisi olduğunu ifade etti. Daha sonra Bakan Yıldırım ve diğer ziyarete gelenler, Kaşıkçı'nın evinin salonunda ağırlandı. Bakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanlığı olarak engellilerin yaşamın her alanında var olabilmesi için proje başlattıklarını ve bu kapsamda Braille alfabeli fatura gönderimi, toplu taşıma araçlarında engellilere kolaylık sağlanması ve engellilerin çağrı merkezlerinde istihdam edilmesinin mümkün hale getirildiğini anlattı. Yıldırım, ''Asıl engel kafalarda, önce kafalardaki engeli ortadan kaldırırsak her şeyi hallederiz. Vatandaşlarımızın 8,5 milyonu öyle yada böyle engelli. Geriye kalan büyük kısım da engelli olmaya aday. Hepimize düşen sorunluluklar var. Önce zihinlerdeki engelleri sonra da fiziksel engelleri ortadan kaldıracağız'' diye konuştu. Huri Kaşıkçı'nın ODTÜ Kimya Mühendisliğini bitirdiğini, Efe adında bir oğlu ve Ecem adında bir kızı olduğunu, kızına hamile kaldığı sırada görme yeteneğini kaybettiğini belirten Yıldırım, ''Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Şartlar ne olursa olsun hayat devam ediyor'' dedi. Yıldırım, Huri Kaşıkçı'nın bir okulda halen İngilizce ve matematik derslerine girdiğini kaydederek, kendisinin öğretmenler gününe de kutladı. Bakan Yıldırım, Kaşıkçı'nın şahsında 1,5 milyon görme engelli vatandaşa verdikleri önemi ortaya koymak istediklerini belirterek, Ulaştırma Bakanlığı'nın ''Gören Göz Projesi'' ile görme engellilerin istedikleri adreslere kolayca ulaşmalarını sağlayacak yön bulma cihazı için deneme çalışmalarının sürdüğünü, cihazların kısa süre içerisinde özürlülere dağıtılacağını bildirdi. Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürü Bozkurt ise görme engelli vatandaşlara yönelik bu hizmetten ülke çapında 450 kişinin yararlandığını, engellilere yönelik faaliyet gösteren derneklerin talep etmesi halinde diğer görme engellilere de gönderilebileceğini kaydetti. Bakan Yıldırım ve Bozkurt, daha sonra Braille alfabeli telefon faturasını Kaşıkçı'ya verdi. Faturayı alan Kaşıkçı da esprili bir şekilde ''Faturanın tutarını söylemeyeceğim'' dedi. Telefon hattını internet bağlantısı için kullandığını hatırlatan Kaşıkçı, görme engelli olduğu için faturalarını ya çocuklarının yada komşularının okuduğunu belirtti. Kaşıkçı, Bakan Yıldırım ve eşini evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yıldırım'ın insana ve engellilere verdiği değeri ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'de engellilerin sorunlar yaşadıklarını anlatan Kaşıkçı, ''Bizler toplumdan soyutlanmak, dışlanmak istemiyoruz, acınmak istemiyoruz'' şeklinde konuştu. Evinde internet bulunmayan engellilerin yazılı kaynakları okumakta güçlük çektiklerini de vurgulayan Kaşıkçı, su, elektrik faturalarının gören insanlara göre düzenlendiğini, ancak engellilere yönelik de hizmet verilmesi gerektiğini söyledi. Kaşıkçı, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti. Türk Telekom Genel Müdürü Bozkurt Kaşıkçı'nın çocuklarına birer Netbook hediye etti. Bakan Yıldırım, ziyaret sırasında basın mensuplarının, ''Plan ve Bütçe Komisyonu sırasındaki görüşmelerde kendisinin de dinlendiğine yönelik'' açıklamaları hakkında soru sormaları üzerine, ''Bütçede gereken detayları verdik. Şimdi engellerin sesini dinlememiz lazım'' yanıtını verdi.