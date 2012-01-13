-Brahms'ın bilinmeyen bir eseri ortaya çıkarıldı ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Johannes Brahms'ın piyano için bestelediği bir eser, 160 yıl sonra ortaya çıkarıldı. İngiliz besteci Christopher Hogwood'un ABD'de el yazmalarını araştırırken bulduğu eser, sadece iki dakika sürüyor. Romantik Dönem'in en önemli bestecilerinden biri kabul edilen Brahms'ın "Albumblatt" adlı eseri 1853 yılında bestelediği sanılıyor. Albumblatt, 1833-1897 yılları arasında yaşayan Brahms'ın Korno Üçlüsü eserinin ikinci bölümünü ile aynı temayı taşıyor. Eser, tüm dünyada ilk kez İngiltere'nin BBC Radyosu tarafından yayınlanacak. 21 Ocak'taki programda eseri Macar piyanist Andras Schiff seslendirecek. Kayıt, BBC Radio 3'ün internet sitesinde de yayınlanacak.