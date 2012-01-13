T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brahms'ın bilinmeyen bir eseri ortaya çıkarıldı ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 15:26

-Brahms'ın bilinmeyen bir eseri ortaya çıkarıldı ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Johannes Brahms'ın piyano için bestelediği bir eser, 160 yıl sonra ortaya çıkarıldı.     İngiliz besteci Christopher Hogwood'un ABD'de el yazmalarını araştırırken bulduğu eser, sadece iki dakika sürüyor.  Romantik Dönem'in en önemli bestecilerinden biri kabul edilen Brahms'ın "Albumblatt" adlı eseri 1853 yılında bestelediği sanılıyor.  Albumblatt, 1833-1897 yılları arasında yaşayan Brahms'ın Korno Üçlüsü eserinin ikinci bölümünü ile aynı temayı taşıyor.     Eser, tüm dünyada ilk kez İngiltere'nin BBC Radyosu tarafından yayınlanacak.  21 Ocak'taki programda eseri Macar piyanist Andras Schiff seslendirecek.    Kayıt, BBC Radio 3'ün internet sitesinde de yayınlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24