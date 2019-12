Brad Pitt'in filmine polis baskını!

T24



Macar terörle mücadele merkezi Pitt'in yeni filminde kullanılan silahların her ne kadar etkisizleştirilmiş olsalar da, her an eski haline getirilebilecek otomatik silahlar olduğunu saptayarak bunun kamu güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü.Silahları alınan prodüksiyon şirketi ise, özel uçakla getirilen silahları polisten geri almak için girişimlerde bulunduklarını, ama silahlara el konulmasının film çalışmalarını etkilemeyeceğini vurguladı.Budapeşte’de çekilen ve bütçesi 135 milyon dolar olan “World War Z” adlı film, dünyayı ele geçirmek isteyen zombilerle mücadeleyi anlatıyor. Brad Pitt ise filmde dünyayı kurtaran bir Birleşmiş Milletler görevlisini canlandırıyor.Daha önceki sahneleri İskoçya’da çekilen filmin final sahnesinin çekimi için Budapeşte tercih edilmişti. Pitt’in filminde rol almak için aylarca önce başlatılan figüran seçimi de, Budapeşte’de olay olmuştu.Figüran zombi olabilmek için kuyruğa giren binlerce adayın çoğunluğu kadındı ve sadece Brad Pitt’in yakınında olabilmek amacıyla filmde görev almak isteyenler çoğunluktaydı.Büyük bir bütçeyle Budapeşte’de çekilen ve dolayısıyla Macaristan’ı dünyada tanıtan bir filmin çekiminde, terörle mücadele ekiplerine bağlı, tepeden tırnağa silahlı ve kar maskeli komandoların baskın düzenlemesi, Macar basınında da tartışma yarattı.Havaalanında iki gün önce bir uçaktan indirilen sandık dolusu silahların, neden hemen orada incelenmeyip silahlara daha sonra “ihbar üzerine” film setinde el konulduğu da, yanıt aranan sorular arasında...