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Kültür-Sanat

Brad Pitt Tom Cruise’a karşı

Brad Pitt, Tom Cruise’un rol aldığı Valkyrie adlı filmi “gülünç’’ bulduğunu söyledi.

24 Ağustos 2009 03:00


Brad Pitt, Tom Cruise’un rol aldığı Valkyrie adlı filmi “gülünç’’ bulduğunu söyledi.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun kamera arkasına geçtiği ve konusunu İkinci Dünya Savaşı’ndan alan Soysuzlar Çetesi/Inglorious Basterds’da başrolde yer alan Brad Pitt, sinema dünyasının bir başka tanınmış ismi Tom Cruise’un benzer konudaki filmini eleştirdi. Pitt, Tom Cruise’un rol aldığı Valkyrie adlı filmi “gülünç’’ bulduğunu söyledi.

Alman Stern dergisine konuşan Brad Pitt, Tarantino’nun yönettiği ve kendisinin de başrolünü üstlendiği Soysuzlar Çetesi’ni değerlendirdi. İkinci Dünya Savaşı döneminin, sinema dünyası açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayan Pitt, “İkinci Dünya Savaşı daha pek çok hikâye çıkarır ve filmlere konu olabilir. Ancak bence Quentin Tarantino, bu konuya noktayı koydu ve söylenebilecek her şeyi söyledi’’ dedi.

Tom Cruise’un rol aldığı 2008 yapımı Valkyrie filmine ilişkin yorumu da sorulan Pitt, iki film arasında kıyaslama kabul edemeyeceğini söyleyerek “Valkyrie  gülünç bir filmdi’’ dedi.

Tarantino imzalı Soysuzlar Çetesi’nin başrollerinde, Brad Pitt, Diane Kruger, Melanie Laurent, Christoph Waltz ve Eli Roth gibi isimler yer alıyor.

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