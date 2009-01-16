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Kültür-Sanat

Brad Pitt Berlin'de

Tarantino’nun, Pitt ve filmde oynayan diğer aktörlere cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanımını yasakladı.

16 Ocak 2009 02:00

ABD’li oyuncu Brad Pitt, Quentin Tarantino’nun yeni filmi “Inglourious Basterds” adlı filmin çekimleri için Berlin yakınlarındaki Babelsberg kasabasındaki film setinde. 

Inglourious Basterds setinden kareler - FOTOGALERİ
Brad Pitt fotoğrafları - FOTOGALERİ
Tarantino son filminde ilk kez Brad Pitt'le çalıştı

Berliner Morgenpost gazetesi, Brad Pitt’in adının çekim kayıtlarında filmdeki adı olan Aldo Raine olarak yer aldığını, filmin çekildiği yerlerin de güvenlik duvarlarıyla kapatıldığını yazdı.

Tarantino’nun, Pitt ve filmde oynayan diğer aktörler için cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanımını yasakladığı belirtilen haberde, ayrıca set ziyaretlerine de yasak getirdiği kaydedildi.

Haberde, Pitt’in bu nedenle birlikte yaşadığı film yıldızı Angelina Jolie’yi de Berlin’e getirmediği ifade edildi.

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