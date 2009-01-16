Brad Pitt Berlin'de

Inglourious Basterds setinden kareler - FOTOGALERİ

Brad Pitt fotoğrafları - FOTOGALERİ

Berliner Morgenpost gazetesi, Brad Pitt’in adının çekim kayıtlarında filmdeki adı olan Aldo Raine olarak yer aldığını, filmin çekildiği yerlerin de güvenlik duvarlarıyla kapatıldığını yazdı.Tarantino’nun, Pitt ve filmde oynayan diğer aktörler için cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanımını yasakladığı belirtilen haberde, ayrıca set ziyaretlerine de yasak getirdiği kaydedildi.Haberde, Pitt’in bu nedenle birlikte yaşadığı film yıldızı Angelina Jolie’yi de Berlin’e getirmediği ifade edildi.