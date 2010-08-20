BP'ye yeni suçlama: Bilgileri sakladı

T24- Meksika Körfezi'nde patlayan ve 11 kişinin öldüğü petrol platformunun sahibi Transocean şirketi, BP'yi, olayla ilgili soruşturması için hayati önemdeki bilgileri saklamakla suçladı.

Dev petrol şirketi BP, Deepwater Horizon adlı platformu işletirken meydana gelen patlama, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştı.

Transocean ise Amerikan hükümetine gönderdiği mektupta, kazaya yönelik soruşturması için gerekli bilgilere erişimine ısrarla izin verilmediğini bildirdi.

Bu bilgiler; petrol platformuyla ilgili bazı kayıtları, platformdaki basınç testlerinin sonuçlarını ve laboratuvar ortamında yapılan bazı testlerle ilgili verileri içeriyor.

Petrol şirketi ise Transocean'ın suçlamalarını reddetmekte gecikmedi.

BP sözcüsü şeffaflık prensibine bağlı olduklarını, Transocean'ın mektubunun yanlış bilgilerle yanıltıcı beyanları içerdiğini söyledi.

Ancak Transocean'ın suçlamasının Amerika Birleşik Devletleri'nde BP üzerindeki baskıları artırabileceği belirtiliyor.

Platformun patlaması sonrası denize günde 60 bin varil petrol sızmış, kaza ABD'nin dört eyaletinde kıyılarda yaşamı derinden etkilemişti.

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Meksika Körfezi'ne sızan petrolün yaklaşık dörtte üçünün temizlenmiş göründüğünü belirtiyor.

'Patlamanın sorumlusu biz değiliz'

Transocean şirketi hakkında halen ABD'de 249 tazminat davası açılmış durumda.

Şirket petrol platformunun batmasının sorumlusu olmadığını vurgulamış ve ABD'de bir mahkemeden, ödeyeceği tazminatın 27 milyon dolarla sınırlandırılmasını istemişti.

BP ise Meksika Körfezi'ndeki sızıntının temizlenmesi için 32 milyar dolarlık bir fon oluşturmuştu.

Şirket sızıntı sonrası büyük zarar etmiş, hisse senetleri yaklaşık yüzde 40 oranında değer yitirmişti.