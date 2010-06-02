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Dünya

BP'ye körfez için temizlik önerisi

Meksika Körfezi'nde devam eden petrol sızıntısıyla mücadele amacıyla Fransa'ya ait, kirli suyu emen bir geminin prototipi BP firmasına önerilecek.

02 Haziran 2010 03:00

T24- Fransız Ecoceane şirketinin başkanı Eric Vial, cuma günü BP firmasına gemiyi önermek üzere Louisiana'ya gideceğini bildirdi.


Vial, Fransa'nın, biri şirkete ait olmak üzere 9 geminin gönderilmesini önereceğini söyledi.


Şirkete ait "Catamar" adlı gemi, saatte 100 metrekübe kadar kirli suyu emebiliyor. 22,5 metre uzunluğundaki gemi, kirli suyu öndeki bölmeye çekip temizliyor, daha sonra emilen petrol tankerlere aktarılabiliyor.


Ecoceane'a göre, bu gemi, emülsiyonu (birbiri içinde çözelmeyen su karışımı) önleme özelliğine sahip ve diğer gemilerden daha hızlı temizleme yapıyor.


BP şirketinin anlaşmalı olduğu "Deepwater Horizon" şirketine ait platformun yangın ve patlamanın ardından battığı 28 Nisandaki kaza, ülkenin en büyük çevre felaketine yol açtı.


Kuyunun tıkanarak "öldürülmesinin" amaçlandığı son yöntem de başarısızlıkla sonuçlandı.

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