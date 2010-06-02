BP'ye körfez için temizlik önerisi

T24- Fransız Ecoceane şirketinin başkanı Eric Vial, cuma günü BP firmasına gemiyi önermek üzere Louisiana'ya gideceğini bildirdi.



Vial, Fransa'nın, biri şirkete ait olmak üzere 9 geminin gönderilmesini önereceğini söyledi.



Şirkete ait "Catamar" adlı gemi, saatte 100 metrekübe kadar kirli suyu emebiliyor. 22,5 metre uzunluğundaki gemi, kirli suyu öndeki bölmeye çekip temizliyor, daha sonra emilen petrol tankerlere aktarılabiliyor.



Ecoceane'a göre, bu gemi, emülsiyonu (birbiri içinde çözelmeyen su karışımı) önleme özelliğine sahip ve diğer gemilerden daha hızlı temizleme yapıyor.



BP şirketinin anlaşmalı olduğu "Deepwater Horizon" şirketine ait platformun yangın ve patlamanın ardından battığı 28 Nisandaki kaza, ülkenin en büyük çevre felaketine yol açtı.



Kuyunun tıkanarak "öldürülmesinin" amaçlandığı son yöntem de başarısızlıkla sonuçlandı.