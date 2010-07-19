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Dünya

BP'YE AİT PETROL KUYUSUNUN YAKININDA SIZINTI NEW ORLEANS (A.A)

19 Temmuz 2010 10:23

-BP'YE AİT PETROL KUYUSUNUN YAKININDA SIZINTI NEW ORLEANS (A.A) - 19.07.2010 - İngiliz petrokimya devi British Petroluim'un (BP) petrolün yayılmasını önlemek amacıyla üstüne kapak yerleştirdiği Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunun yakınında sızıntı belirlendiği ileri sürüldü. İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir Amerikan federal yetkili, bilimadamlarının petrol kuyusunun yakınında kaçak olmasından ve metan olması muhtemel bir sızıntıdan kaygı duyduklarını söyledi. Yetkili, petrol kuyusu yakınındaki kaçak ve sızıntının, BP'nin 3 gün önce 73 tonluk bir kapak yerleştirdiği petrol kuyusunda sızıntılar meydana geldiğinin işaretleri olduğuna dikkati çekti. Petrol kuyusunun yakınındaki sızan maddenin ne olduğunu bilmediğini belirten yetkili, BP'nin Amerikan hükümetinin daha fazla gözlem yapılması talebine uymadığını ifade etti. BP sözcüsü Mark Salt ise sözkonusu iddia hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi. Salt, ''Hükümet için çalışan tüm bilimadamlarıyla bu konu üzerinde çok yakından çalışıyoruz'' dedi.  

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