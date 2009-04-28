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Ekonomi

BP’nin kârı yüzde 62 düştü

28 Nisan 2009 14:22

Avrupa'nın ikinci büyük petrol şirketi İngiliz BP'nin ilk çeyrek karı yüzde 62 düştü.

Geçen yıl ilk çeyrekte 6,2 milyar dolar olan şirketin net karı, bu yıl aynı dönemde 2,4 milyar dolar oldu.

Düşüşte, geçen yıl Temmuz ayında 147 dolara kadar çıkıp rekor kıran petrol fiyatlarının varili 50 dolar civarında seyretmesi etkili oldu.

BP'den yapılan açıklamada, pazarlama ve petrokimya için genel zayıf çevrenin sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Şirket, güçsüz petrol fiyatlarına maliyetleri azaltarak cevap verdiklerini bildirdi.

BP Üst Yöneticisi (CEO) Tony Hayward, çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Maliyetlerimizi hızla 50 dolar seviyesine uyumlu hale indirmeliyiz" dedi.

Geçen yıl ilk çeyrekte varili ortalama 97 dolar olan Brent tipi ham petrolün fiyatı bu yıl aynı dönemde 44 dolardan satıldı.

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