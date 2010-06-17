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Dünya

BP'den zarara 20 milyar dolarlık fon

BP Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı önlemek ve yarattığı çevre kirliliğini durdurmak için 20 milyar dolarlık fon ayırdığını açıkladı.

17 Haziran 2010 03:00

T24- BP'nin Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı önlemek ve çevreye açtığı zararı karşılamak için 20 milyar dolarlık fon ayırdığını açıkladı. BP yöneticileri Başkan Barack Obama ile bir araya geldi. Obama BP'nin fon ayırmasının sorunun çözümüne ilişkin önemli bir adım olduğunu belirtti.
    

Obama ve BP yöneticilerinin toplantısı 4 saat sürdü.


Obama, fonun idaresini hükümet veya BP'nin değil bağımsız ve tarafsız üçüncü tarafın yürüteceğini söyledi.


Barack Obama, ayrıca BP'nin gönüllü olarak, kuyuların geçici olarak kapatılmasından etkilenen çalışanlar için 100 milyon dolarlık fon oluşturmayı kabul ettiğini bildirdi.


BP Başkanı da toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan halkından şirketi adına özür diledi.

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