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Ekonomi
Deutsche Welle

BP'den Rusya'ya yaptırım uyarısı

Moskova'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması Batılı şirketleri kaygılandırıyor. İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), Rusya'yı hedef alan yaptırımların kendilerini de olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

30 Temmuz 2014 15:18

Rusya'da önemli yatırımları bulunan BP, kamuya ait Rus petrol devi Rosneft'in yüzde 19,75'ine sahip. BP'den yapılan açıklamada, grup üretiminin üçte birlik kısmının Rusya'da yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Yaptırımların ağırlaştırılması Rosneft ve Moskova ile ilişkilerimizi bozabilir. Bu da bilançomuza olumsuz şekilde yansıyabilir" denildi.

AB'nin dün üzerinde uzlaştığı ekonomik yaptırım paketi, Rus enerji sektörünü de hedef alıyor. Rusya'ya özellikle petrol üretiminde kullanılacak yüksek teknoloji ürünleri ihracatı yasaklandı.

AB ve ABD, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vererek ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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