BP'den 'petrol araştırması'na finansman sözü

T24 - İngiliz petrol devi BP, Meksika Körfezi'ne yayılan ham petrolün çevreye etkilerinin araştırılması için on yıl sürecek bir çalışmaya 500 milyon doları bulabilecek bir fon ayırma teklifinde bulundu.



BP yönetimi, petrolün yayılmasını önlemek amacıyla Çarşamba günü yeni bir yöntem deneyeceklerini de açıkladı. Bu yöntem, denizin dibindeki patlak kuyu kapağına çamur ve çimento pompalanmasını içeriyor. İngiliz petrol firması, çevre felaketini ele alış biçimi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.



Ancak ABD Sahil Güvenlik biriminin operasyondan sorumlu yetkilisi Amiral Thad Allen, şirketin sızıntıyı önlemek için, mümkün olan tüm teknik yöntemleri seferber ettiğini söyledi.





Binlerce varil petrol



BP şirketinin petrol arama çalışmaları için kiraladığı "Deepwater Horizon" adlı platform, 20 Nisan'daki patlamanın ardından 36 saat yandıktan sonra sulara gömülmüştü.



Meksika Körfezi açıklarındakipetrol platformunda meydana gelen patlama bütün yapının sulara gömülmesine ve 11 işçinin ölümüne yol açmıştı.



Patlama ertesinde deniz yatağında kırılan borulardan her gün binlerce varil petrol suya karışmaya başladı.





