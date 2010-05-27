BP'den Meksika Körfezi'nde 'çamur' operasyonu

T24 -

'Sonuç için beklemek gerekiyor'

ABD yönetimi takipte

ABD kıyılarına kadar ulaştı

BP'nin işlettiği "Deepwater Horizon" adlı platformun battığı 22 Nisan tarihinden bu yana Meksika Körfezi'ne ham petrol akıyor. Denizin dibinde ve yüzeyinde geniş bir alana yayılan petrol tabakası bölgede büyük bir çevre felaketine yol açtı.Sızıntının önlenememesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan BP, şimdi yeni bir yöntemle delikleri kapatmaya çalışıyor. Denizaltı robotlarının yardımıyla 1500 metre derinlikteki patforma “ağır çamur” pompalayan yetkililer, bu yöntemin başarılı olup olmayacağını söylemek için biraz beklemek gerektiğine dikkat çektiler.BP sözcüsü Steve Rinehart, "petrolün deniz tabanından dev boyutta fışkırdığı kuyuya barit baryum sülfat, ağır çamurla birlikte çimento sıkılarak kuyu belki köreltilebilir" diye konuştu.Tıkama işleminden sonuç almak için en az 24 saat beklenmesi gerekiyor. BP'nin üst düzey yetkilisi Tony Hayward, bu yöntemin başarı şansını yüzde 60 ila 70 olarak tahmin ettiklerini söyledi. Daha önce böyle bir derinlikte yapılmayan bu işleme ABD Sahil Güvenlik Dairesi de onay vermişti.BP, sızıntıyı önlemek için şimdiye dek denediği yöntemlerden sonuç alamadı. Şirket bu girişiminden de sonuç alamazsa ABD ordusu devreye girecek. Amerikalı yetkililer, sızıntıyı önleyemezse Körfez'deki kriz yönetimine el koyacaklarını açıklamıştı.BP'yi başarısızlıkla eleştiren ABD yönetimi de Meksika Körfezi'nde başlatılan bu yeni girişimi yakından izliyor. Bölgeye gitmeyi planlayan ABD Başkanı Barack Obama, yöntemin başarı garantisi olmadığını dikkat çekerek sızıntıyı durdurmak için ihtiyaç duyulan her şeyi yapacaklarını kaydetti.Obama'nın sözcüsü Bill Burton da ABD Başkanı'nın BP'nin girişimlerinden sonuç alamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı dile getirirken Obama'nın dün yardımcılarına olayla ilgili olarak "lanet olası deliğin tıkanmasını" istediğini söylediği de belirtildi.Deniz platformu petrol kuyusundan günde "en az" 5 bin varil petrol denize karışıyor. ABD kıyılarına dek ulaşan petrol tabakasının Louisiana Eyaleti'nde 160 kilometrelik bir mesafeyi zehirlemiş durumda.Bu arada PBs adlı haber sitesi, petrolün deniz yüzeyine karıştığı çatlaktan "canlı yayın" yaparken, bir sayaç aracılığıyla her saniye kaç galon petolün denize karıştığını hesaplıyor: