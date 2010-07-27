-BP'DE HAYWARD'IN YERİNE DUDLEY LONDRA (A.A) - 27.07.2010 - İngiliz petrol grubu British Petroleum (BP) Yönetim Kurulu, Üst Yöneticisi (CEO) Tony Hayward'ın yerine şirketin Amerika ve Asya'dan sorumlu müdürü Robert Dudley'nin getirilmesini onayladı. BP'den yapılan açıklamada, Hayward'ın görevinden 1 Ekim'de ayrılacağı ve yerine Dudley'nin getirileceği belirtildi. Bu karara karşılıklı anlaşmayla varıldığı belirtilen açıklamada, Dudley'in görevine başladığında Londra'ya yerleşeceği, ABD'deki görevlerini BP Amerika'nın Başkanı Lamar McKay'a devredeceği kaydedildi. Hayward'ın 30 Kasım'a kadar yönetim kurulunda kalacağı bildirildi. Bu arada şirket, Meksika körfezindeki sızıntıyla ilgili olarak 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ve gelecek 18 ayda 30 milyar doların üzerinde varlık satmayı planladığı da kaydedildi.