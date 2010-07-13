BP: Petrol sızıntısı ağustosta durabilir

T24 - Meksika Körfezi’ndeki petrol platformlarından birinin infilak ederek batması sonucu yaşanan çevre kirliliğinin İngiliz petrol grubu BP’ye maliyeti şimdiden 3,5 milyar doları buldu.



BP’den yapılan açıklamada ham petrol kaçağı noktasının üzerine yeni kapak yerleştirme işleminin de öngörüldüğü gibi devam ettiğini belirtilerek petrol şirketinin, sızıntının nisan sonunda başlamasından şimdiye kadar 749 bin 100 varil ham petrol toplamayı başardığı duyuruldu.



Yeni kapağın yerleştirilmesiyle temmuz sonuna dek günde 60 bin ile 80 bin varil arası petrol toplanmasının hedeflendiğini açıklayan BP’nin, ağustos ortasında tamamlanması umulan iki acil sondaj kuyusunun, petrol sızıntısını tamamen durdurmasını beklediği ifade edildi. İngiliz petrol grubu, çevre felaketiyle mücadelede 46 bin kişinin, 6 bin 400’den fazla geminin ve onlarca uçağın görev yaptığını belirterek, şimdiye dek 105 bin tazminat talebi geldiği ve toplam 165 milyon doları bulan 52 bin ödemenin yapıldığını açıkladı. BP, çevre felaketinin maliyetlerinin karşılanması için 20 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı kabul ettiğini de anımsattı.





