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Dünya

BP, patlama raporunu açıkladı

Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi ile ilgili raporunu açıklayan BP, petrol platformundaki kazanın tek sorumlusu olmadığını söyledi.

08 Eylül 2010 03:00

T24- İngiliz petrol devi BP, 20 Nisan'da Meksika Körfezi'nde yaşanan ve Amerika'nın tarihindeki en kötü çevre felaketi olarak adlandırılan kazayla ilgili iç soruşturma raporunu açıkladı.


NTV'de yer alan habere göre, 5 ayda tamamlanan 193 sayfalık rapora göre, kazanın birden fazla sorumlusu var. Raporda kazaya, "mekanik arızalar, alınan kararlar, mühendislik tasarımı gibi bir dizi karmaşık ve birbiriyle bağlantılı" nedenin yol açtığı belirtiliyor.


Rapor BP'nin savunması açısından önemli. Ancak başkan Obama'nın talebiyle oluşturulan Ulusal Komite soruşturması ve Amerikan adalet bakanlığının yürüttüğü ceza soruşturması da halen devam ediyor.


11 işçinin ölümüne neden olan kaza sonucu yaklaşık 5 milyon varil petrol körfeze yayılmıştı. kazanın BP'ye maliyeti ise şu ana kadar 8 milyar doları bulmuş durumda.

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