-BP, PAN AMERICAN ENERGY HİSSELERİNİ SATACAK LONDRA (A.A) - 28.11.2010 - İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), Pan American Energy (PAE) hisselerini Arjantin petrol ve doğalgaz şirketi Bridas Corporation'a satmayı planlıyor. BP'den yapılan açıklamaya göre, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin ardından yaşadığı finansal krizi aşmak için gelecek yıl sonuna kadar 30 milyar dolarlık varlık satma planına uygun olarak şirket, Pan American Energy'deki yüzde 60 hissesini 7,06 milyar dolar (5,3 milyar avro) nakit karşılığında Bridas'a satacak. Arjantin'in ikinci büyük petrol şirketi olan Bridas'ın, satışın gerçekleşebilmesi için BP'ye 3,53 milyar dolar tutarında nakit parayı depozito olarak vermesi gerekecek. Şirketin söz konusu tutarın 1,41 milyar dolarını 3 Aralık, geri kalanını ise 28 Aralık tarihine kadar ödemesi planlanıyor. Satışın gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.