-BP, LİBYA AÇIKLARINDA PETROL ARAMA PLANLARINI ERTELEDİ LONDRA (A.A) - 11.08.2010 - İngiliz petrol şirketi BP, Libya açıklarında petrol arama planlarını erteledi. BP sözcüsü David Nicholas, şirketin, Sirte Körfezi açıklarında sondaj çalışmalarına bu yıl içinde, daha sonraki bir zamanda başlayacağını umduğunu belirtti. Nicholas, şirketin "ayrıntılı planlama üzerinde çalıştığını" söyledi. Merkezi Londra'da bulunan şirketten geçen ay yapılan açıklamada, Sirte Körfezindeki çalışmalara "birkaç hafta içinde" başlanacağı bildirilmişti.