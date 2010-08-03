BP, kuyuya 2. kez çimento dökecek

T24- Meksika Körfezi’nde kapatılamayan sondaj kuyusundan denize şimdiye kadar 780 milyon litre ham petrol sızdı. Böylece BP platformunun batmasıyla oluşan çevre kirliliğinin tarihin en büyük petrol felaketi olduğu kesinleşti.



BP Meksika Körfezi'nde aylardır denize petrol sızdıran kuyunun ağzını kalıcı olarak kapatmaya hazırlanıyor. Bu BP'nin Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunun 20 Nisan'da batmasıyla denize sızan katranı engellemek için yaptığı 12. deneme olacak.



Deutsche Welle'in derlediği habere göre, son denemeyle, kuyunun içine yoğun miktarda balçık pompalanacak. Bu sayede çamurun petrol sızmasını yavaş yavaş engellemesi amaçlanıyor. Petrolün çamur tabakasına yaqtığı baskının durması halinde çamurun üzerine çimento dökülerek sızıntının uzun vadede sona ermesine çalışılacak.



BP kuyunun ağzının tamamen kapanmasını garantilemek için çamur ve çimentolu ilk denemeden yaklaşık bir hafta sonra yine çamur ve çimento ile kuyuya bu kez dipten müdahale edecek. “Bottom kill” adı verilen ikinci sızdırmazlık denemesinin de başarılı olmasını uman BP, bu kuyudan artık petrol çıkarılmayacağını duyurdu.



Temizlik için kimyasallar kullanıldı

Meksika Körfezi'ne yaklaşık 3 ay boyunca hampetrol aktı. BP felaketin başlangıcından bu yana denize yayılan petrolün çevreye etkilerini azaltmak için denizdeki petrolü çeşitli kimyasallarla parçalayarak, temizlemeye çalışıyor. Oldukça tartışmalı olan bu uygulamaya başta çevrecilerden olmak üzere birçok itiraz geldi.



ABD yönetimi mayıs ayı başında petrolü parçalayan kimyasalların kullanımının mümkün olduğunca sınırlı tutulacağını açıklamıştı. Ancak Amerikan Kongre üyesi Ed Markey CNN televizyonuna verdiği demeçte, BP'nin bu kimyasalları her gün kullandığının ortaya çıktığını söyledi.