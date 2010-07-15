BP Körfez'deki sızıntıyı durdurmak için testlere başladı

T24- İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı durdurmak için yapması beklenen testlere başladı.



Körfezi'de sızıntıya neden olan platformun işleticisi BP, Amerikan hükümetinin yapılacak testlerle ilgili güvenceler istemesi üzerine işlemleri durdurmuştu.



Yapılan testin amacı, kapağın petrol kuyusunun üzerine kapatılması ardından oluşacak basınçla, petrolün başka noktalardan sızıp sızmayacağını tespit etmek.



Gecikme üzerine Amerikan'ın Körfez'deki çevre felaketinden sorumlu yetkilisi Thad Allen, BP'nin testleri güvenli bir şekilde yapabilmesine yardımcı olmak için bazı noktaları vurguladıklarını da açıkladı.



BP valflerin petrol kuyusunun çok yakınına yerleştirildiğini bu sayede basıncı aşamalı olarak artırarak kuyunun gücünü test edebileceklerini duyurdu.



İki gün önce yapılması beklenen testler uzmanların prosedürü gözden geçirmeleri için ertelenmişti.



Bilimadamları ve yetkililer, yapılacak testin petrol kuyusuna düzeltilemez şekilde zarar vermesinden kaygılanıyorlardı.



That Allen, kimsenin geri dönülemez bir hata yapılmasını istemediği konusunda uyarmıştı.



Sızıntıya neden olan deniz dibindeki kuyunun üzerine yeni bir kapağın başarıyla geçirilmesi ardından tam olarak kapatılmadan önce basınç testleri yapılması öngörülüyordu.



Nisan ayından bu yana devam eden sızıntı, ABD Başkanı Barack Obama tarafından ülke tarihinin en büyük çevre felaketi olarak niteleniyor.



Sızıntının ancak yarısını engelleyen önceki kapağın yerini alan yeni kapağın petrolün suya karışmasını engellemesi umuluyor.



BP'nin operasyonu iki yan unsuru da içeriyor.



Bunlardan biri, daha fazla petrolü sızmadan kontrol altına alacak bir tankerin faaliyetlerini sürdürmesi diğeri de daimi bir çözüm sağlaması umulan ve petrol kaynağından gelen basıncı hafifletecek iki kuyunun daha açılması.



Soruna bütünüyle çözüm sağlanması için zorunlu görülen ek kuyuların açılması ancak Ağustos ortalarında mümkün olacak.



BP sızıntıyı önleyebilmek için şimdiye dek 3,5 milyar dolar harcadı. Şirket ayrıca bu faaliyetler için 20 milyar dolarlık ek bir fon oluşturdu