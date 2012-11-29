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Ekonomi

BP, ABD'de yeni anlaşma yapamayacak

İngiliz petrol devi BP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetle yeni anlaşmalar yapmasının bir süre için askıya alındığı açıklandı

29 Kasım 2012 12:49

İngiliz petrol devi BP'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden yasak geldi. Şirketin Amerikan Hükümeti'yle iş yapması geçici olarak yasaklandı.
 
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Dairesi'nden (EPA) yapılan açıklamada bu kararın BP'nin ticari dürüstlük konusundaki eksikliği nedeniyle alındığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak 2 yıl önce Meksika Körfezi'nde BP'ye ait petrol platformunda meydana gelen patlama ve ardından yaşanan petrol sızıntısı gösterildi.

Ne kadar süreceği belirsiz olan yasak BP'nin 2010'da Meksika Körfezi'nde neden olduğu petrol faciasından ötürü bu ayın başında aldığı rekor para cezasını takiben geldi.

11 kişinin öldüğü patlamada Meksika Körfezi’ne 87 gün boyunca 757 milyon litreden fazla petrol sızmış, çok sayıda kıyı kenti çevre kirliliğinden etkilenmişti.

BP geçtiğimiz hafta petrol sızıntısı yüzünden 4 buçuk milyar dolarlık rekor bir cezaya mahkum edilmişti.

 

 

BBCTürkçe

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