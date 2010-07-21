BP 7 milyar dolarlık varlık satıyor

T24- İngiliz petrol şirketi BP, ABD'de yaşanan en büyük petrol kirliliğine yol açan kazanın etkilerini gidermek için harcanmak üzere 7 milyar dolarlık varlık satacağını açıkladı ve yoğun eleştirilere hedef olan CEO'su Tony Hayward'ın görevinden ayrılacağı söylentilerini yalanladı.



BP sözcüsü dün Reuters'a yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun tümüyle Hayward'ı desteklediğini söyledi. The Times gazetesi Hayward'ın 10 hafta içinde görevinden ayrılacağını iddia etmişti.



Hayward, Meksika Körfezi'nde üç aydır süren petrol sızıntısını kısa sürede onarmayı başaramaması başta olmak üzere, şirketin imajına değinen bazı hataları için eleştiriliyor.



Petrol kirliliğinin maliyetini karşılamak üzere 20 milyar dolar sağlamaya söz veren BP, bunun için dünyanın değişik yerlerindeki varlıklarından bazılarını satıyor.



Toplam 10 milyar dolarlık varlık satmaya karar veren şirket dün yaptığı açıklamayla, Amerikan firması Apache Corp. ile 7 milyar dolar tutan bir anlaşma yaptığını duyurdu. Buna göre Apache , BP'nin Kuzey Amerika ve Mısır'daki arama ve üretim tesislerini satın almak için bu 30 Temmuz'da ilk ödeme olarak 5 milyar dolar nakit verecek.



Anlaşmaya BP'nin New Mexico ve Kanada'nın batısındaki doğalgaz varlıkları ile Mısır'daki ruhsatlı işletmeleri de dahil.



BP, daha önce de Vietnam ve Pakistan'daki varlıklarından 1.7 milyar dolar değerinde satış yapacağını açıklamıştı.