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Ekonomi

BP, 7 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞINI SATIYOR NEW YORK (A.A)

21 Temmuz 2010 11:57

-BP, 7 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞINI SATIYOR NEW YORK (A.A) - 21.07.2010 - İngiliz petrol grubu British Petroleum (BP), 7 milyar dolarlık varlığını Apache'ye satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşmaya göre Apache, BP'nin Teksas, Batı Kanada ve Mısır'daki petrol ve gaz varlıklarını satın alacak.  Houston merkezli Apache, paranın 5 milyar dolarını 30 Temmuz itibariyle nakit olarak ödeyecek. Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının yol açtığı hasarı temizleme maliyetini karşılamak için kaynak arayışında olan şirket daha önce yaptığı açıklamada, petrol sızıntısının maliyetini karşılamak için 10 milyar dolar değerinde varlık satmayı planladığını ifade etmişti. BP bu çerçevede Vietnam ve Pakistan'daki toplam 1,7 milyar dolarlık varlığını da satışa çıkarmıştı. Şirket hafta başında yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki platformlarından birinin infilak ederek batmasıyla ortaya çıkan çevre kirliliğinin BP'ye maliyetinin 3,95 milyar doları (3 milyar avrodan fazla) bulduğunu belirtmişti.

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