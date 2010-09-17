-BP: "KUYU YARIN TAMAMEN KAPATILACAK" LONDRA (A.A) - 17.09.2010 - İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'ndeki Amerikan tarihinin en büyük deniz kirliliğine yol açan petrol kuyusunun, çevre felaketinden yaklaşık 5 ay sonra yarın tamamen kapatılacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, çevre felaketine yol açan MC252 kuyusunun yarın tamamen kapatılacağı belirtildi. Amerikalı yetkililer dün yaptıkları açıklamada, mühendislerin sonradan açılan tahliye kuyusunu hasarlı kuyuya bağlamayı başardıklarını kaydedilerek, böylece "bottom kill" adı verilen operasyon çerçevesinde, denizin 4 km altında petrol yatağının seviyesinde kuyuyu kapatmak için materyal ve çimento pompalama fırsatının doğduğunu bildirmişlerdi. 22 Nisan'da petrol platformunun bir patlamayla batmasından sonra Meksika Körfezi'ne yaklaşık 5 milyon varil ham petrol akmasının ardından BP, deniz seviyesindeki kuyunun ağzına bir kapak koyarak ve ardından kuyuyu çimentolayarak, 15 Temmuz'da sızıntıyı durdurmayı başarmıştı. Ancak yetkililer, soruna nihai çözüm için "bottom kill" operasyonunun gerekli olduğunun altını çizmişlerdi.