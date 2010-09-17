T24 LogoT24 Logo
Dünya

BP: "KUYU YARIN TAMAMEN KAPATILACAK" LONDRA (A.A)

17 Eylül 2010 21:56

-BP: "KUYU YARIN TAMAMEN KAPATILACAK" LONDRA (A.A) - 17.09.2010 - İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'ndeki Amerikan tarihinin en büyük deniz kirliliğine yol açan petrol kuyusunun, çevre felaketinden yaklaşık 5 ay sonra yarın tamamen kapatılacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, çevre felaketine yol açan MC252 kuyusunun yarın tamamen kapatılacağı belirtildi. Amerikalı yetkililer dün yaptıkları açıklamada, mühendislerin sonradan açılan tahliye kuyusunu hasarlı kuyuya bağlamayı başardıklarını kaydedilerek, böylece "bottom kill" adı verilen operasyon çerçevesinde, denizin 4 km altında petrol yatağının seviyesinde kuyuyu kapatmak için materyal ve çimento pompalama fırsatının doğduğunu bildirmişlerdi. 22 Nisan'da petrol platformunun bir patlamayla batmasından sonra Meksika Körfezi'ne yaklaşık 5 milyon varil ham petrol akmasının ardından BP, deniz seviyesindeki kuyunun ağzına bir kapak koyarak ve ardından kuyuyu çimentolayarak, 15 Temmuz'da sızıntıyı durdurmayı başarmıştı. Ancak yetkililer, soruna nihai çözüm için "bottom kill" operasyonunun gerekli olduğunun altını çizmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24