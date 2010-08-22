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BOZYAZI'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MERSİN (A.A)

22 Ağustos 2010 18:11

-BOZYAZI'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MERSİN (A.A) - 22.08.2010 - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.  Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçe merkezine yakın Karaisalı köyünde bahçe temizliği yapan bir kişinin yaktığı ateşten çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve orman alanına sıçradı.   2 helikopter, 25 arazöz ve 100 işçisinin müdahale ettiği yangına, Antalya ve Kahramanmaraş'tan gelen 2 helikopter ile Adana'dan gelen bir amfibik uçak da destek verdi. Bozyazı Orman İşletme Müdürü Nusret Görür'ün talimatı ile yangın alanına yakın yerleşim yerlerindeki evlerde yaşayanlar uzaklaştırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.  Yangında yaklaşık 10 hektar genç kızılçam ormanının tahrip olduğu, bazı seraların da zarar gördüğü bildirildi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, yaptığı açıklamada, yangın soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki 5 gün boyunca rüzgarın etkili olacağını belirten Gözükara, vatandaşları olası orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.  Orman yangınlarının büyük bölümününün dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığına işaret eden Gözükara, ''Yangın eğer güneye doğru ilerleseydi, birçok sera zarar görebilirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardık. Vatandaşlarımızın nemin düştüğü ve rüzgarın arttığı bu günlerde daha dikkatli olmaları gerekiyor'' diye konuştu. Bu arada yangına neden olan kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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