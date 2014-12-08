Bozulan ATM, istenilen paranın 20 katını verdi!

İstanbul'da bir bankanın engelliler için kurduğu ATM'lerde dün sistem hatası meydana geldi. ATM'lerden para çekenler, istedikleri miktarın 20 katını alınca şaşırdı. ATM 20 kat fazla para verirken, hesaptan sadece istenen tutarı düştü.

Milliyet'ten Ayşe Ekin Gündüz'ün haberine göre, söz konusu bankanın İstanbul'daki birkaç şubesinde ATM'den para çekmek isteyenler, yazdıkları tutarın 20 katıyla karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Örneğin 100 lira çekmek isteyen vatandaşa ATM 2000 bin lira ödeme yaparken, hesaptan ise sadece 20 lira kesti.

Yetkililer hatanın engelli vatandaşlar için geliştirilen ATM'ye geçiş sürecinde yapılan teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtirken, sadece bir şubeden yaklaşık 10-15 müşterinin bu durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.