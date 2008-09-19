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Sağlık

Bozuk pirinç skandalı bakanı istifa ettirdi

Japonya'da ilaçlı ve küflü pirinçlerin, aralarında huzurevleri ve okulların da bulunduğu pek çok kuruluşa satılmasıyla ilgili skandal, Tarım Bakanı’nı istifaya zorl

19 Eylül 2008 03:00

Japonya'da ilaçlı ve küflü pirinçlerin, aralarında huzurevleri ve okulların da bulunduğu pek çok kuruluşa satılmasıyla ilgili skandal, Tarım Bakanı’nı istifaya zorladı.

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Bakan Seiiçi Ota, bozuk pirinç skandalının toplum için ciddiyetini göz önünde bulundurarak istifa etme kararını Başbakan Yasuo Fukuda'ya ilettiğini belirtti. Ota, 7 hafta önce göreve gelmişti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığını geçici olarak kabine sözcüsü Nobutaka Maçimura'nın üstleneceği bildirildi.

Japonya'da tüketiciler, Çin, Vietnam ve ABD'den ithal edilen, sadece sanayide kullanılabilecek bozuk pirincin hastaneler, okullar, kreşler ve bakımevlerine satıldığının ortaya çıkmasıyla dehşete düşmüştü.

Japonya'da daha önce de tatlıdan ete kadar pek çok gıda ürününde kalite ve yanlış etiketleme yüzünden skandallar patlak vermişti.

Japonya, tükettiğinden daha çok pirinç üretimine sahip olmasına rağmen, uluslararası ticaret anlaşmaları gereğince her yıl 770 bin ton civarında pirinç ithal ediyor.

(AA)

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