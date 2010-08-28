Bozuk parayla kamyonet aldı

T24 - Çin'de bir işadamı, yıllardır biriktirdiği bozuk paralarla kamyonet satın aldı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Çin'de Zao soyadlı bir kişi yıllardır biriktirdiği bozuk paralarla 100 bin Yuan, yaklaşık 15 bin ABD doları, değerindeki kamyonetin parasını, hiç biri 1 Yuan'dan daha büyük olmayan kağıt paralarla ödedi.

Bir matbaa işleten Zao, ülkenin kuzeyindeki Şandong bölgesinde bulunan Jining kentindeki otomobil galerisine deste deste küçük değerli kağıt paraları götürdü.

Galerideki bir görevli, paranın sayılabilmesi için, ekstra eleman çağırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Zao, küçük kağıt paraları matbaaya gelen müşterilerinden aldığını söyledi.

Ancak Zao, bir çoğu kirlenmiş ve yırtık olan paraları kabul edecek otomobil satıcısı bulmanın kolay olmadığını belirtti.

Zao, 'Bu şekilde ödemeyi kabul edecek bir satıcı ararken, paraları elimde tuttum. Bu galerinin müdürü parayı kabul edeceğini söyledi. Bu gerçekten çok işime yaradı' dedi.

Galeri çalışanları saatlerce parayı saydıktan sonra, Zao'nun parayı tamı tamına getirdiğini doğruladı.

Galerinin veznedarı Chen Ying 'Finans bölümümüzde başta üç ya da dört kişi parayı sayıyordu. Ama bunun yeterli olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla satış bölümünden bazı arkadaşlarımız da geldi. Sabah gelip tüm gün çalıştılar. Sonra da mesai yaptılar. Sonunda tüm parayı saymayı başardık' dedi.