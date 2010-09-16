-BOZUK PARALAR KIZILAY'A KAYSERİ (A.A) - 16.09.2010 - Kayseri Kadir Has Stadı'na girişte seyircilerden toplanan bozuk paraların Kızılay'a gönderilmesine başlandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemeye gelen 23 bin seyirciden toplanan yaklaşık 2 bin liranın Kızılay'a teslim edildiğini söyledi. Spor federasyonlarının güvenlik uygulamaları kapsamında istediği stada girişlerde seyircilerin üzerindeki bozuk paraların görevlilerce toplanması uygulamalarında tespit ettikleri bazı aksaklıkları gidermek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten Üstünel, şöyle devam etti: ''İnsanlar stada girerken kapıdaki görevliler tarafından üzerindeki bozuk paraların stat dışına bırakılması isteniyordu. Bu uygulama paranın değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli soruları da akıllara getirebiliyordu. Biz hayata geçirdiğimiz 2 yeni uygulama ile bu probleme çözüm getirdik. Birincisi, stadyum kapısında toplanan paranın Kızılay'a bağışlanmasıydı. Kızılay yetkilileri ile görüştük. Kapılara Kızılay kumbaraları konuldu. İkincisi ise seyirci içerde kantinden yiyecek içecek alırken bozuk para ihtiyacının da karşılanması gerekiyordu. Biz onun içinde özel fiş bastırdık. Stada giren kişi istediği kadar bozuk para karşılığı fiş alabiliyor. Maç çıkışında da harcamalarından artan fişlerini paraya çevirebiliyor.'' Bu arada Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç da bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: ''Stat girişlerinde toplanan paralar Kızılay şubemize aktarılıp insani yardım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu uygulamayı Türkiye'de ilk defa başlatan yetkililere teşekkür ediyor, uygulamanın örnek olmasını temenni ediyorum.''