Bozuk gıda üreten teşhir edilecek

T24 - Tarım Bakanı Mehdi Eker, bozuk gıda imal eden firmaların yakında teşhir edileceğini açıkladı.



Bozuk gıda üreten firmalar tek tek açıklanacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eskiden bozuk gıda imal edenlerle ilgili firma isimlerini ilan edemediklerini, bununla ilgili mevzuatın uygun olmadığını belirterek, ''Yeni düzenlememizde bu var. Önümüzdeki günlerde teşhir edeceğiz. Yani çok kısa süre içinde firma adı verebileceğiz, Bakanlığımızn internet sitesinden'' dedi.

Son dönemde artan bal reklamlarını abartılı ve şüpheli bulduğunu kaydeden Bakan Eker, ''Bal ile ilgili biz şu anda çok ciddi piyasa araştırması yapıyoruz, numuneler alıyoruz. Hatasını, bunları tespit ettiğimizde de çok ağır cezalar veriyoruz. Bal reklamlarıyla ilgili olarak da şikayette bulunuyoruz, takip ediyoruz, ürünleri toplatıyoruz. RTÜK'e şikayet ediyoruz'' diye konuştu.

Eker, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe İsrail'e bağımlı olduğu iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi: ''İsrail'e geçen sene yaklaşık 140 milyon dolar tarım, gıda ürünü sattık. Bunun içerisinde tohum da var. İsrail'den aldığımız yaklaşık 27 milyon dolar, onun da içerisinde gıda maddesi var, tarım var, tohum var. Aldığımız belli, sattığımız belli, sattığımız aldığımızdan 4 kat daha fazla. Buna rağmen birileri kalkıp 'bizi İsrail tohumuna mahkum ettiler, muhtaç ettiler' diyor. Bu efsane, öyle bir şey yok. Türkiye, bugün tohumculuk sanayinde hamdolsun çok çok iyi bir noktada, dünyada ihracatı giderek artan bir ülke.''

GDO üretimine izin vermeyiz



Bakan Eker, GDO'lu ürünlere ilişkin bir soru üzerine, ''Türkiye'de asla GDO üretimine izin vermeyeceğiz. Genetiği değiştirilmiş, gen aktarılmış, gen transfer edilmiş bir bitkisel ürünün, Türkiye toprakları üzerinde üretimi yasak. Hiçbir şekilde olmuyor, olmadı ve olmayacak. Şu ana kadar GDO'lu gıda ithalatı yapmadık, yaptırtmadık. Gıda maddesi de ithal ettirmedik'' dedi. Eker, bu zamana kadar sadece yem amaçlı mısır ve soya ithalatına izin verildiğini ama bunun asla gıda amaçlı olmadığını bildirdi.