Bozuk etler köpeklere verildi!

T24 - Şanlıurfa'da, Tarım Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 2 ton sucuk ile 1 ton 200 kilo tavuk etine el koydu. İnsan sağlığını tehdit ettiği için el konulan sucuk ve tavuk etleri, hayvan barınağında bulunan 400 köpeğe yedirildi.



Tarım Müdürlüğü görevlileri zabıta ile ortak yaptığı denetimlerde, son bir hafta içerisinde kent genelinde tarihi geçmiş gıda maddelerine el koydu.

Görevliler kontroller sırasında bir imalathanede 2 ton bozuk sucuk ile bir firmada son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilo bozuk tavuk eti ele geçirdi.

El konulan ürünlerin analizlerinde imhasına karar verilirken, bozuk gıda maddelerini bulunduran işyerlerine ise idari para cezası uygulandı.



Bazı köpekler yemedi

Denetimlerde ele geçirilen sucuk ve tavuk etleri, veteriner hekimin verdiği rapor sonrası imha için belediyeye ait bir araçla Şanlıurfa Hayvan Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü.

Bozuk ürünler, görevli personel tarafından tel örgüler içerisinde bakılan 400 köpeğin arasına atıldı.

Köpeklerden bazılarının kokladıkları ürünleri yemediği görüldü.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.