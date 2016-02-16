Bozöyük Belediyesi köpek toplama ekiplerine teslim edilen üç köpek kurşuna dizilmiş halde bulundu

Bozöyük'te üç tane sokak köpeğinin Bozöyük Belediyesi köpek toplama ekipleri tarafından Belediye Hayvan Barınağı'na götürülmesinin ertesi günü dağlık bir alanda bulunması Bozöyük'teki hayvanseverleri harekete geçirdi.

Cumartesi günü köpeklerin barınağa götürülmesi için başvuruda bulunan Bozüyüklü vatandaşlar, köpeklerin akıbetini öğrenmek için barınağa gittiklerinde görevlilerin köpekler içeride olduğu söylemlerine inanmayarak görmek istediklerinde görevlilerin ağız değiştirdiğini ve köpeklerin orada olmadığını gördüler.

Radikal'in haberine göre, geçen Cuma günü Bozüyük’te iki kişi, Bozüyük Belediyesi’ne başvurarak üç adet köpeğin Bozüyük Belediyesi Hayvan Barınağına götürülmesi talep edildi. Bu talebe olumlu cevap veren belediye çalışanları köpekleri yakalayarak araca koydular ve Belediye Hayvan Barınağına götüreceklerini söyleyerek oradan ayrıldılar. Pazar günü, acı gerçek ise şans eseri ortaya çıktı.

Silahla vurmuşlar

Bozüyüklü iki vatandaşa ismini bilmedikleri bir vatandaştan e-mail yoluyla köpeklerin Camili Yayla Köyü ormanlık arazisinde köpeklerin yakından silahla vurulmuş olabileceği iddiası ve fotoğrafı geldi. Bunun üzerine Bozüyüklü vatandaşlar, köpeklerin barınaktan çıkmasında ve öldürülmesinde sorumlu olduğunu düşündükleri Belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundular. Öte yandan Bozüyük Belediyesinden yapılan konu hakkındaki açıklamada ise; “Hayvanseverler tarafından yapılan ziyaret sonrası, hafta sonu ölü olarak bulunan köpeklerle alakalı istişare toplantısı yapıldığı, bu konu hakkında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın üzerine düşen ne varsa yerine getireceğini ifade ettiği ve karşılıklı görüşler bildirilerek hayvan severler tarafından dilekçe alındığı” bildirildi.