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Politika

'Bozkurtlar burada AKP nerede'

MHP, bugün Ankara milletvekili adaylarını Ankara Arena'da tanıtırken, bir grup ülkücü de, ''Bozkurtların Büyük Yürüyüşü''nü gerçekleştirdi

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - YGS'deki iddialarla ilgili sokaklara dökülen gençlerin kullanıldığını savunan Başbakan Erdoğan, "Biz de onların karşısına 10 bin genci koyarız ama gerilimden yana değiliz" demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de, bu açıklamaya, "Sen 10 bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin bozkurtumla meydana geleceğim. İnanıyorum ki Kasımpaşa'ya kadar arkana bakmadan kaçarsın'' şeklinde yanıt vermişti.

MHP, bugün Ankara milletvekili adaylarını Ankara Arena'da tanıtırken, bir grup ülkücü de, ''Bozkurtların Büyük Yürüyüşü''nü gerçekleştirdi.



Tandoğan Meydanı'nda toplanan bir grup ülkücü, çeşitli pankartlar açtı. Ankara'nın ilçelerinden gelen Ülkü Ocakları mensuplarının da katıldığı kalabalık, tekbir getirerek Ankara Arena'ya doğru yürüyüşe geçti.

''Bozkurtların Büyük Yürüyüşü'' adı verilen etkinlik kapsamında Türk bayrağı açan ülkücüler, ''Bozkurtlar burada AKP nerede'', ''Hepimiz askeriz AKP'ye yeteriz'', ''Alparslan Türkeş'in askerleriyiz'' ve ''Devletin başına devlet gelecek'' sloganları attı.



Terör örgütü PKK aleyhine de sloganlar atan ülkücüler, daha sonra MHP'nin Ankara milletvekili adaylarının tanıtıldığı Ankara Arena'ya girdi. 



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