T24

MHP, bugün Ankara milletvekili adaylarını Ankara Arena'da tanıtırken, bir grup ülkücü de, ''Bozkurtların Büyük Yürüyüşü''nü gerçekleştirdi.Tandoğan Meydanı'nda toplanan bir grup ülkücü, çeşitli pankartlar açtı. Ankara'nın ilçelerinden gelen Ülkü Ocakları mensuplarının da katıldığı kalabalık, tekbir getirerek Ankara Arena'ya doğru yürüyüşe geçti.''Bozkurtların Büyük Yürüyüşü'' adı verilen etkinlik kapsamında Türk bayrağı açan ülkücüler, ''Bozkurtlar burada AKP nerede'', ''Hepimiz askeriz AKP'ye yeteriz'', ''Alparslan Türkeş'in askerleriyiz'' ve ''Devletin başına devlet gelecek'' sloganları attı.Terör örgütü PKK aleyhine de sloganlar atan ülkücüler, daha sonra MHP'nin Ankara milletvekili adaylarının tanıtıldığı Ankara Arena'ya girdi.