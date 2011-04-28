Bozkurt yürüyüşü görevinden etti!

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kritik dairelerinden biri olan Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Özel Harekat Daire Başkanı Cemil Yurtsever görevden alınırken, yerine Iğdır Emniyet Müdürü Cemil Tonbul atandı. Süpriz atamanın gerekçesinin, 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında Sivas’ta özel harekatçıların yürüyüşü sırasında söyledikleri "Bozkurt" sloganı olduğu ileri sürüldü.



Sivas’ta 10 Nisan Polis Bayramı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında İstasyon Caddesi üzerinde tören geçişi yapan polislerin, tören bitiminde Emniyet Müdürlüğü’ne giderken Atatürk Caddesi üzerinde görüntüleri medyada yer aldı.



Emniyet Müdürlüğü’nün birçok şubesindeki polislerin bölüm bülüm geçtiği yürüyüş sırasında öndeki birlikler sessiz bir şekilde yürürken, Özel Harekatçılar, Ozan Arif’in bestelediği "Ölmez bu hareket, ölmez bu dava" adlı türküsünü koro halinde seslendirdi. Görüntülerde, Özel Harekat birliğinin önünde giden amirlerinin "Kim bunlar" diye bağırarak sorduğu soruya, "Bozkurtlar" diye karşılık verdiği ve bunun yürüyüş boyunca tekrarlanması dikkat çekti.



Cep telefonuyla çekilerek video paylaşım sitelerinde yayınlanan bu görüntülerle ilgili Sivas Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Vali Ali Kolat, özel harekatçıların yürüyüş sırasındaki sloganları ile ilgili haberlerin ardından soruşturma açıldığını açıkladı.



Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndaki görev değişikliğinin Sivas’taki Özel Harekat birliğinin bu görüntülerinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı kaynakları, görev değişikliğinin Sivas’taki yürüyüşle ilgisinin bulunmadığını, Sivas Valiliği’nin konuyla ilgili soruşturma açtığını belirtti.





TONBUL KİMDİR?



Bu arada Özel Harekat’ın başına atanan Cemil Tonbul, 10 Mayıs 2010’da Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmişti. 1985 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden, 1986 yılında ise Polis Akademisinden mezun olan Tonbul sırasıyla, Asayiş Daire Başkanlığı, Muş ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşeliği yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün ardından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev alan Tonbul, Polis Başmüfettişi olarak da görev aldı.



