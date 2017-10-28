'Bozkurt' işareti yapan öğretmen kendi isteğiyle görevden ayrılmış

Diyarbakır valiliği, Bismil ilçesindeki bir okulda akıllı tahtanın önünde bozkurt işaretiyle poz verip fotoğrafını sosyal medyada paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.’nin işinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada, Ö.D.’nin fotoğrafın tepki çekmesinin ardından okul müdürlüğüne istifasını verdiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Ö.D. aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir.”