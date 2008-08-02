Bozkaya Malatyaspor'da

Tempo24-

Malatyaspor Kulüp Binası'nda bir yıllık sözleşmeye imza atan Gökhan Bazkaya, ''Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Geçen sezon kiralık olarak oynadığım Eskişehirspor'da başarılı oldum. Arkadaşlarımla aynı başarıyı yakalayacağıma, Malatyaspor'u hedefe taşıyacağımıza inanıyorum'' dedi.

Kimseyi mahcup etmemeyi umduğunu ifade eden Gökhan, sezon sonunda mutlu olmayı hedeflediklerini söyledi. Sözleşme yapılmasında teknik direktör Kadir Özcan'ın da etkisinin olduğunu belirten Gökhan, Malatyaspor'un tanıdığı bir kulüp olduğunu kaydetti.

Malatyaspor Kulübü Genel Koordinatörü Süleyman Tekgül de Gökhan'ın oynadığı mevki itibariyle takımın o bölgedeki ihtiyacını karşılayacağına inandığını iade ederek, ''İnce eleyip sık dokuduğumuz bir transfer. Kişiliğiyle insani kalitesiyle Malatyaspor'a uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyoruz. Bir yıllığına anlaştık ama devre arasında oturup tekrar konuşmak istiyoruz. Opsiyon bıraktık. Umarım o da bize büyük katkı sağlar, biz de ondan memnun kalırız. Kendisi Malatyaspor'da uzun yıllar görev yapar'' diye konuştu.