Bozdağ'dan tutuklu vekil yorumu: O zaman teröristler de parlamentoya girebilir

T24

‘Molla imam’ tartışması



Uzun tutukluluk süreleri



Vekile tutuksuz yargılama



AKP’de ‘şike çatlağı’ tartışması



Gül’ün görev süresi





NTV yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın ‘molla imam’ tartışması, uzun tutukluluk süreleri, vekile tutuksuz yargılama ve AK Parti'deki şike tartışmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.Bozdağ’ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:‘’Bu kişilerin dini bilgisi sınava tabi tutulacak. Ayrıca eğer devlet memuru niteliği taşımıyorlarsa kadroya alınmayacaklar. Bu genel bir düzenlemedir. Sadece bir bölge için değil Türkiye'nin her yeri içindir.Geçmişten beri bu tür düzenlemeler yapılmıştır. İlk defa uygulanmıyor. Azami kadro 1000 kişidir. Mollaların Diyanet'e gelmesi diye bir şey söz konusu değildir.Kimsenin kaygı duymasına gerek yok. Kimseyi asimile etmek gibi bir düşüncemiz yok.PKK’yla mücadele için düşünülmüş, planlanmış bir proje değil. İyi dini eğitim almış birikimli insanlar, sınavda başarılı olursa Diyanet şemsiyesi altında hizmet etme fırsatı bulacak.’’‘’CMK’daki son düzenlemeyle tutukluluk sürelerine bir sınırlama getirildi. Daha önce böyle bir sınırlama yoktu.’’Uzun tutukluluk süresi kanundan ziyade yargılama sürelerinin uzamasından kaynaklanıyor.Süreyi daha da aşağı çektiğimizde kamuoyunda rahatsızlık yaratabilecek tahliyeler de söz konusu olacaktır.’’‘’CHP’li sözcüler Ergenekon sanıklarından sadece üçünü konuşuyor. Sadece Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan mı yargılanıyor? Onlarca insan var.Milletvekili seçilen kişi tutuksuz yargılansın derseniz, mahkûmiyeti olmayan teröristler bile parlamentoya girebilir.’’‘’Bu suça verilen cezanın orantısız olduğu konusunda bir ittifak var. Öyleyse bu cezanın değiştirilmesi lazım.AK Parti üzerinde mühendislik yapmak isteyenler başarılı olamadı, olamayacak.Cumhurbaşkanı’nın ve Meclis’in, anayasanın onlara verdiği yetkileri kullanması bir ihtilaf yaşandığı anlamına gelmez.AK Parti ile ilgili 'Keşke böyle bir ayrılığa düşseler' diye arzu eden bir azınlık var.’’‘’Benim şahsi görüşüm, Cumhurbaşkanımızın görev süresinin 7 yıl olduğu yönünde.’’