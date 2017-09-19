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Bozdağ'dan S-400 açıklaması: Bizim hava savunma sistemimiz olmasın mı?

"Başımıza bir felaket geldiği zaman kapınızda yalvar yakar mı olacağız?"

19 Eylül 2017 18:50

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin S-400 füzesi alacağını ve hava savunma sistemini daha da güçlendireceğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine katılan Bozdağ,  öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olması konusunda üniversitelerin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Bozdağ, "Bugün Türkiye savunma sanayiindeki yerlileştirme oranını daha yukarılara çekebilmiş olsaydı, biz daha farklı bir yerde olurduk. Son günlerde insanız hava araçları üzerinden yürütülen tartışmalara baktığınızda, esasında insansız hava aracının Türk mühendislerinin eseri olmasından dolayı rahatsızlık var, yerli olmasından dolayı rahatsızlık var. 2002’de Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20’ydi, bugün yüzde 65’e geldi. Biz bunu yüzde 80-85’lere kadar taşıyabiliriz. Onun için bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"S-400 füzeleri hava savunmamızı güçlendirecek"

Türkiye'nin S-400 füzelerini almak istemesine herkesin karşı çıktığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bizim hava savunma sitemimiz olmasın mı? Havadan bir füze atıldığında Türkiye olarak bu füzeyi etkisiz hale getirecek bir savunma aracına sahip olmayalım mı? Şimdi bakın Suriye’de karışıklık var, Almanya, Hollanda ve değişik NATO ülkeleri yardım ettiler, geçirdiler. Biz diyoruz ki kendimiz yapalım. Bizim paramız var. Alalım, 'olmaz' diyorlar. 'Siz verin, sizden alalım' olmaz. 'O zaman biz başkasından alalım' gene olmaz. Biz kendimiz üretmek istiyoruz. 'Başkasından alalım' o da olmaz. Ne yapacağız biz o zaman; başımıza bir felaket geldiği zaman sizin kapınızda yalvar yakar mı olacağız? Elimizde imkânlarımız var, biz kendi imkânlarımızla bu adımı atabiliriz ve atıyoruz. Allah'ın izniyle de attık. Anlaşma imzalandı, kaparolar verildi, Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemini bununla daha da güçlü hale getirecektir. Pek çok konuda bilim adamlarımızın üreteceği katkılarla biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Savunma sanayi alanında ülkemizin güçlenmesi, Türkiye’nin dünyada ve bölgede daha güçlü olmasına yol açacak. Sadece ekonomimiz yetmez, bu alanda da çok güçlü olmamız lazım. Bunun üzerinde ciddiyetle durduk, durmaya da devam edeceğiz."

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