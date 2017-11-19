Bozdağ'dan NATO tatbikatı tepkisi: Büyük bir rezalettir, kepazeliktir ve alçakça bir tutumdur (2)

\'RIZA SARRAF DAVASI SİYASİDİR\'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adıyaman\'da sanayici ve işadamlarıyla düzenlenen toplantının ardından valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Bozdağ, Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu\'ndan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Ak Parti Merkez İlçe 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Cumhuriyet Spor Salonu\'nda düzenlenen kongrede konuşan Bozdağ, ABD\'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf ile ilgili davanın siyasi olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Son günlerde ABD\'de devam eden davada ana gündemlerimizden biridir. Rıza Sarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan bir dava var. Çok net söylüyorum; bu siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir alt yapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17- 25 Aralık sürecinde Türkiye\'de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesinin ABD üzerinden yürütülmesi dışında hiçbir anlam ifade etmiyor. Türkiye\'den adli yardımlaşma talep edipte Türkiye\'den aldığınız belgeler mi, yoksa başka yerlerden aldığınız sözde deliller, dijital veriler, oluşturulmuş deliller mi? Dosyadaki sözde bu delillerin aslı mı var yoksa kopya mı? Bunun üzerinde durulması lazım. Dosyada raporlarda ve diğer evraklarda kimlerin imzası var? \'Rapor var\' diyorlar. O zaman bu raporun altında kimin imzası var? Açıklayın da bütün dünya görsün. Avukatlara dahi bu raporu vermiyorlar.\"

\'TEHDİT EDİYORLAR\'

Dosyadaki sözde delilleri, FBI ajanının doğruluğunu teyit ettiğini söylüyor. Soruyorum, FBI ajanı bu delillerin doğru olduğunu nereden anlamış? FBI ajanındaki deliller ile asılları karşılaştırılarak mı karar verildi, yoksa kendi işkembesinden atarak mı karar verdi? Ortada delil, melil yok. Resmen Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yargı kullanılarak yürütülen siyasal bir operasyon var. Amerikan yargısı tutuklandığı günden beri Rıza Sarraf ve diğerlerini tehdit ederek, \'Dediklerimizi kabul edip altına imza atarsan hemen hürriyet, atmazsan 35 yıl, 140 yıl, 150 yıl hapis cezası alırsın\' diye tehdit ediyorlar. Böyle yargı olur mu? Hukuk devleti diyorlar. Hukuk devleti bu mudur? Siyasal hesaplar yapmak için hiç işlemediği suçu kabul etmesini istiyorlar ve zorluyorlar. \'Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ilgili beyanlarda bulun, seninle ilgili kıyaklarda bulunalım\' diyorlar. Bu tür operasyon size de, hesaplarınıza da fayda vermez. Türkiye kendi çıkarlarını koruma konusunda gerekenleri yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır.\"

\'17- 25 ARALIK SÜRECİNDE SÖZDE KUMPAS DELİLLERİ FETÖ\'CÜ TERÖRİSTLER VERDİ\'

Rıza Sarraf ile ilgili davada FETÖ\'cülerin yer aldığını ve 17- 25 Aralık sürecinde sözde kumpas delillerinin FETÖ\'cü teröristler tarafından verildiğini ifade eden Bozdağ, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin İran ile olan ticari ilişkilerinde ulusal ve uluslararası hukuka aykırı en ufak bir işlem yoktur. Bu, FETÖ operasyonun orada sahnelenmesidir. Bu davanın yargıcı da, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ\'cü STK\'lar tarafından Türkiye\'ye getirildi. Uluslararası sempozyumda, Türkiye aleyhinde beyanlarda bulunarak FETÖ propagandası yaptı. FETÖ\'nün Türkiye\'ye getirdiği ve ağırladığı, 17- 25 Aralık sürecinde hükümeti eleştirmek için kullandığı hakim, bu davada karar verecek. Siz bu davadan ne bekliyorsunuz. FETÖ\'nün ayakta alkışladığı bir karar vermesi lazım. ABD yargısında FETÖ\'nün nasıl etkin olduğunu gösteriyor. Sözde yargıçlar bu sözde delilleri, FETÖ\'cülerden mi aldı diye sormuyorum. 17- 25 Aralık sürecinde sözde kumpas delilleri FETÖ\'cü teröristler verdi. FBI ajanın şahitliği ile bizi atlatmaya çalışıyorlar. Yahu bizi bir ajanın şahitliği ile atlatamazsınız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Hanifi Erdem\'in yerine avukat Mustafa Alkayış Merkez İlçe Başkanlığı\'na seçildi.



FOTOĞRAFLI